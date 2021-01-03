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’da kabus sürüyor

. Lig’de Akhisarpor, deplasmanda karşılaştığı ’a 2-1 yenildi. Manisa ekibi mağlubiyet serisini 7 maça çıkardı. Akigolar, bu skorla taraftarlarını bir kez daha üzdü

Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Akhisarspor’da kabus sürüyor
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Akhisarspor, Ümraniyespor deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. 9. dakikada Alaaddin'in pasını alan Batuhan'ın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla vuruşunda top kaleci Lukac'ın sağından filelerle buluştu. 1-0 65. dakikada Gökhan Süzen son çizgiye indiği pozisyonda kaleci Lukac'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi. 66. dakikada penaltı noktasının başına gelen Moussa Sow'un şutu üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu Bentley tamamlamak isterken top Akhisarspor savunmasına çarpıp, tehlikeli bölgeden uzaklaştı. 69. dakikada Çekdar Orhan'ın pasını alan Musa Nizam ceza sahası çizgisinin metrelerce gerisinden çektiği sert şutta topu filelerle buluşturdu. 1-1 73. dakikada Bentley'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Lukac iki hamlede kontrol etti. 82. dakikada Bentley'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Moussa Sow'un şutunda top filelerle buluştu. 2-1. Maç bu skorla sona erdi.

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Akhisarspor’da kabus sürüyor
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