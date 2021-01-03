Denizlispor pes etmedi

üper Lig'in 16'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. 15'inci dakikada Erdoğan ceza alanına indi, son çizgiden içeriye çevirdiği topu kaleci Pantilimon yatarak kontrol etti. 17'nci dakikada orta alandan topu alan Rodellega, ceza alanına girerken rakibinden sıyrılıp önünü boşalttı, sol ayağı ile plase vuruşunda top ağlarla buluştu. 0- 1 21'inci dakikada savunmanın arkasına sarkan Mustafa Yatabere vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Ancak daha öncesinde savunmada Mustafa Yumlu'nun topa elle oynadığını tespit edildi. VAR uyarısı üzerine pozisyonu izleyen maçın hakemi Erkan Özdamar penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Gradel topu ağlarla buluşturdu. 1-1 45+2'nci dakikada Yatabere'nin kafayla arkaya indirdiği topla savunma arkasına sarkan Fayçal sol ayağı ile sert vurdu ve köşeden topu ağlara gönderdi. 2-1 45+5'inci dakikada Recep Niyaz'ın şutunu kaleci Ali Şaşal kornere çeldi. 64'üncü dakikada ikili mücadele sırasında sakatlanan ve baş dönmesi problemi yaşayan Denizlisporlu Rodellega, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. 90+4'üncü dakikada Recep Niyaz'ın şutunu önünde bulan Mesonovic'in vuruşunda top ağlarla buluştu ve konuk ekip beraberliği yakaladı. 2-2 Karşılaşma 2-2 sona erdi.