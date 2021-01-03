Lebip Timor: Altın değerinde

MAÇIN ilk yarısı bittiğinde iki önemli hata maça damga vurmuştu. Sivasspor çıkarken kaptırdığı top sonrası geriye düşmüş, ardından maçın hakemi Ekrem Özdamar hakemlik adına büyük bir hata ile avantaj kuralını yerle bir eden bir karar vermişti. Zira Yatabare'nin attığı gol sonrası VAR'a gidip golü iptal etmesi ve Sivasspor lehine penaltı çalması olacak şey değildi doğrusu. Ardından Mustafa Yumlu'nun sakatlanıp çıkıyor, uzatma dakikalarında yediği golle de öne geçtiği maçta devreye 2-1 yenik gidiyordu Denizlispor. İkinci yarıda daha önde oynayan ancak son pas tercihlerinde yaptığı hatalarla skoru eşitleme şansını kullanamayan taraf Denizlispor idi. Yetmezmiş gibi, oyunu rakip yarı alana yıktığı anlarda Rodallega'nın sakatlanıp oyundan çıkması ile hücum hattında da fire veriyorlardı. Moraller bozulmuştu ama müthiş bir direniş başlamıştı. 90 dakikayı yenik geçiyorlar ancak 7 dakika uzayan maçın uzatma dakikalarında Mesanovic ile aradıkları ve hak ettikleri golü de bulmuşlardı. Sakata geldikleri oyunda, ayağa kalkmayı becerip kazandıkları 1 puanın "altın değerinde" olduğunu söylemeliyiz. Sadece puanı değil alkışı da hak ettiler.