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Özel bir tedaviyle yürümeye başladı

Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Özel bir tedaviyle yürümeye başladı
İZMIR'DE 7 yıl önce Multiple Skleroz (MS) hastalığı teşhisi konulan, mart ayında geçirdiği atak sonucu yatağa bağımlı kalan İlhan Keskin, yakınları tarafından İEÜ Medical Park Hastanesine götürüldü. Höroloji uzmanı Dr. Armağan Uysal tarafından muayene edilen ve yapılan tetkikler sonucu Sağlık Bakanlığının MS hastaları için yurt dışından getirdiği ilacı kullanan Keskin, 3 ay sonra yeniden yürümeye başladı. MS hastası İlhan Keskin, "Benim için her şeyin bittiğini düşünüyordum. Konuşmam bile bozulmuştu. O günlerde hayattaki en büyük isteğim çocuklarıma yeniden sarılmaktı" dedi.
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Özel bir tedaviyle yürümeye başladı
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