Pandemı dönemınde lahanaya ılgı arttı

salgını döneminde bağışıklık sistemini güçlendiren besinler arasında yer alan lahanaya tüketicinin ilgisi arttı. Geçen yıl pazarlarda kilosu 2 TL'den başlayan lahananın fiyatı, bu yıl ürünün az olması nedeniyle 5 TL'ye kadar çıktı. Diyetisyen Derya Zünbülcan, lahananın altın besinlerden olduğunu belirtip, "Hava kirliliğine karşı koruyucu, hücre yenileyici özellikleri var. Bağışıklık sistemi için doğal bir ilaç. Yüksek oranda lif içerdiği için toksinlerin vücuttan atılması için çok önemli" dedi. Aynı zamanda lahananın zayıflamaya da katkısı olduğunu da belirten Zünbülcan, "Hem bağışıklık güçleniyor hem de metabolizma hızlanıyor. İçerdiği lifler sayesinde kilo vermeye yardımcı oluyor. Ama sadece lahana yiyerek zayıflamayı beklemek çok akıllıca değil. Sağlıklı bir diyetin içerisine lahanayı ekleyerek zayıflamaya katkı sağlanabilir" diye konuştu.