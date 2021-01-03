Skeçlı uyarı

Şehzadeler ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisinin oyuncaklarıyla koronavirüse dikkat çekmek için yaptığı skeç sosyal medyada ilgi odağı oldu. Babasıyla Murat Altınordu ile birlikte sosyal medyaya video çeken Ceylin Altınordu, oyuncaklarıyla yaptığı skeçle maske ve sosyal mesafeye dikkat çekti. Videodaki skeci daha önce çalışmadığını ve tamamen doğaçlama şekilde oynadığını belirten Ceylin Altınordu, "Öğretmenim youtube'ta korona virüsle alakalı video çekmemi istedi. Ben de öğretmenim ödevi verdiğinde kafamda düşündüm ama hiç bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Beğenildi, güzel de oldu. Tedbirlere genellikle çok dikkat çektim. Bildiğim şeyleri videoda anlattım. Virüs olan arkadaşımızın içinde bulunduğu şeyleri anlattım. Maske ve sosyal mesafe kuralları videonun en önemli özelliği oldu. Senaryo yazmadan doğaçlama şekilde oynadım. Videoya başladığımızda akışına bıraktım ve sözcükler arka arkaya geldi. Maske takmalıyız. Bu virüs kendi kendine geçemez. Yasaklar oldu. Yasaklara uymamız gerekiyor. Çocuklar saat 14.00'te çıksa bile ben çıkmıyorum. Virüs bulaşabilir. Maske takmalıyız. Mesafe, temizlik kurallarına uymamız gerekiyor. Bu virüsü atlatmak bizim elimizde" dedi.