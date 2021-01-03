Torbalı’da dev satış

TORBALI Belediyesi, 2020'nin sonuna yaklaşırken TOKİ 2. etap alanın yanında 2 toplu konut alanının satış ihalesine çıkacağını duyurdu. Belediye Ayrancılar Mahallesi'nde 2 bin 498 metrekarelik toplu konut alanını da ihale yoluyla satışa çıkardı. 12 Ocak tarihinde Torbalı Belediyesi Belediye Kültür Merkezi 1. katındaki Encümen Toplantı Salonunda saat 14.00'da gerçekleştirilecek olan ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kapalı teklif usulüyle yapılacak.

SATIŞ 12 OCAK'TA

Söz konusu taşınmazın muhammen satış bedeli ise bir milyon 625 bin lira olarak belirlendi. Belediye, ayrıca Ayrancılar Mahallesi'nde 25 bin 398 metrekarelik arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı. 12 Ocak tarihinde Torbalı Belediyesi Belediye Kültür Merkezi 1. katındaki Encümen Toplantı Salonunda saat 14.10'da gerçekleştirilecek olan ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kapalı teklif usulüyle yapılacak. Söz konusu arazinin muhammen satış bedeli ise 16 milyon 510 bin lira olarak belirlendi. İhale eğer istenildiği gibi gerçekleşirse Başkan İsmail Uygur, belediye borçlarının bir kısmını ödeyebilecek.