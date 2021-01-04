Ballı maaş da gitti

YANGIN raporlarındaki usulsüzlük şüphesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla İtfaiye Daire Başkanlığı görevinden 3 ay el çektirilen Murat Varlıorpak'a bir kötü haber daha geldi. Varlıorpak'ın yine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla 2016 yılı Mart ayından bu yana sürdürdüğü Büyükşehir'e bağlı İZDOĞA isimli şirketin yönetim kurulu üyeliği, görev süresinin dolmasına daha 3.5 ay varken sona erdirildi. Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre Varlıorpak'ın görev süresi normal koşullarda 24 Mart 2021 tarihinde doluyordu. Varlıorpak'ın şirketin yönetim kurulu üyeliğinin de sonlandırılması kulislerde 'Başkan Varlıorpak'ı gözden çıkardı' şeklinde yorumlandı. Varlıorpak'ın yönetim kurulu üyeliğinden alınması ile birlikte huzur hakkı adı altında kendisine ödenmekte olan ballı maaş da böylece kesilmiş oldu.Başkan Soyer'in, geçtiğimiz ekim ayında Teftiş Kurulu'na talimat vererek İtfaiye Daire başkanlığı'da soruşturma başlatılmasını istemişti. Öte yandan Varlıorpak'ın Fen İşleri Daire Başkanlığı yaptığı dönemde doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarının aynı firmalara, piyasa değerinin üzerinde fiyatlara yaptırıldığı iddia iddiası ile ikinci bir soruşturma daha başlatılmıştı. Her iki soruşturma da henüz tamamlanmadı.