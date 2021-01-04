Filyasyon ekipleri görevinin başında

Tüm dünyayı etkisi altına alan koroanavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede hastalığın kaynağını tespit eden filyasyon ekipleri, pandeminin önüne geçebilmek için var gücüyle çalışıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ekipler özel koruyucu kıyafetlerle kapı kapı dolaşarak, gerekli görülen temaslı kişilerden numune alıyor ve sosyal izolasyonun sağlanması için 10 gün boyunca takip ediyor. İzmir'de sahada 802 kişiyle görev yapan filyasyon ekibi, resmi tatillerde, bayramlarda ve sokağa çıkma kısıtlamalarında da 7 gün 24 saat esaslı hizmet veriyor.Vatandaşların maske, mesafe ve temizlik konusunda hassas davranmaları gerektiğini hatırlatan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, "Hem bulaşıcı hastalıklar hem de hastalıkla mücadele edenler tatil yapmaz. Bu yüzden biz de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ekibimiz yılbaşından itibaren 802 kişiye çıktı. Bu süreç dinamik bir süreç. İl olarak filyasyon ortalamamız günlük 5-6 saat arasında değişiyor. Sağlık çalışanlarının özverili çalışmasıyla bir yere kadar başarılı olabiliriz. Halkımızın da maske, mesafe ve temizlik konusunda hassas davranmalarını istiyoruz" dedi. Salgının başından beri filyasyonunun öneminin anlaşıldığını söyleyen Dr. Kızılelma, "Filyasyonda zaman çok önemli. Pozitif kişilere evlerinde ilaçlarını teslim ederek hem tedaviye erken başlamış oluyoruz hem de erken izole etmiş oluyoruz. Kısıtlamaların yararı oluyor çünkü toplumsal teması kesmiş oluyoruz. Biz yılbaşında da özverili saha ekibi arkadaşlarımla devam ettik. Bunun sonucunu da görüyoruz" diye konuştu.Karabağlar İlçe Sağlık Merkezi filyasyon ekibinde görev yapan hemşire Eda Acar, "Mart ayından bu yana filyasyon ekibindeyim. Bir günümüz oldukça yoğun geçiyor. Ev ev, kapı kapı dolaşıyoruz. Bu süreçte tüm halkımızla birlikte çalışmamız gerekiyor. Şu süreçte vaka sayılarının azalması bizim en büyük mutluluğumuz. Lütfen herkes bize destek olsun. Sağlık 7-24 işleyen bir süreç. Sağlık bırakılacak bir yer değil bu yüzden tüm tatillerde, resmi günlerde ve kısıtlamalarda çalışıyoruz. Bir an önce bu süreç bitsin ve herkes sağlığına kavuşsun istiyoruz. Ben de aile içi bir yakınımdan bulaşan bu hastalığı korka korka atlatanlardan biriyim" dedi. Filyasyon ekibinde görev yapan diş hekimi Özkan Akgün, "Biz burada iki farklı vardiya şeklinde çalışıyoruz. Burada sistemimize düşmüş olan hasta ve temaslı kayıtlarına göre tek tek evlere giderek kişilerle görüşüyoruz. Gerekirse sürüntü örnekleri alınıyor. Filyasyon ekibi olarak her zaman çalışıyoruz" diye konuştu.