Lebip Timor: Lider ıskaladı

BANDIRMA deplasmanına 5 maçlık galibiyet serisi ve lider olarak giden Altay maça iyi başlayamadı. Bandırmaspor önde yaptığı baskı ile hem Altay'ın top yapmasını önlüyor hem de hata yapmasını bekliyordu. Nitekim 27. dakikada çıkarken yapılan hata ve son olarak da rakibe bırakılan topu filelerinde gördüler. Golden sonra biraz daha önde oynamaya başlamışlardı ama uzatma dakikalarında kaleci Cihan peş peşe yaptığı 3 kurtarışla da farkı önlüyordu.65'de Rıdvan ve Yekta hamleleri geldi. Oyun artık Bandırmaspor yarı alanında oynanıyordu. Paixao ile 2 fırsat yakaladılar ama topu filelere atamadılar. Son dakikalara girilirken bunaltıcı bir Altay baskısı başladı. 7 dakika uzatmalara giden maçın bu bölümü nefes kesiyor, çok adamla yüklenen Altay risk almaya da başlıyordu. Nitekim az adamla yakalandıkları bir anda Del Valle fişi çekti ve maçı bitirdi.Ligin en çok gol atan takımlarından birisi idiler ama Bandırma'da ıska geçtiler.