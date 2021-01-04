Makinelere akıl veren teknoloji

Ege Üniversitesi (EÜ) kampüsü içindeki Ege Teknopark çatısı altında faaliyet gösteren teknoloji firması Skysens, Endüstri 4.0 uygulamaları kapsamında önemli yeniliğe imza attı. Endüstri 4.0 uygulamaları kapsamında kritik öneme sahip makinelerin internet ağına bağlanarak akıllı hale getirilmesini içeren Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojileri üzerinde çalışmak üzere Emrah Mercan ve Burak Polat tarafından 2016'da kurulan Skysens, akıllı sistemlerde kullanılan sensörleri ithal etmek yerine kendileri geliştirmeye karar verdi. KOSGEB desteğiyle sensörlerin içinde yer alan en önemli bileşenlerden olan modülü yerlileştirmeyi başaran firma, düşük enerji harcayan uzun mesafe modülüyle tek kalem pille 10 yıl çalışabilen ve 15 kilometre menzilden internete veri aktarabilen sensör altyapısı geliştirdi. Yabancı yatırımcıların da desteğini alan firma, üstün teknolojiye sahip bu sensörlerle kısa sürede 32 ülkeye ihracat yapmayı başardı.Firma kurucularından Emrah Mercan, kablosuz iletişim için yazılım ve donanım geliştirmek üzere işe başladıklarını, üretim ve enerji tesislerindeki makine ve cihazlardan alınan verilerin aktarıldığı bir ağ oluşturduklarını, Endüstri 4.0'a geçişe aracılık ettiklerini söyledi. Yaptıkları işin fabrikalara akıl satmak olarak da tanımlanabileceğini belirten Mercan, kuruldukları dönemde makine ve cihazlardan veri almayı sağlayan sensörlerdeki bazı bileşenleri yurt dışından almak zorunda kaldıklarını, bunun hem tedarik hem maliyet anlamında sorunlara neden olduğunu ifade etti. Mercan, "Bu teknolojide dünyada çok az üretim yapan firma var. KOSGEB'e başvurduk. Projemiz kabul edildi. Yaklaşık bir yıl önce başlayan bir süreç sonunda şu anda dünyanın en küçük Uzun Mesafe (LoRa) modülünü ürettik. Türkiye'nin ilk IoT modülü oldu. Kendi teknolojimizle şu anda uçtan uca tüm donanım ve yazılımları biz üretiyoruz" dedi.Geliştirdikleri modülün kullanıldığı sensörlerin tek kalem pille 10 yıl çalışabildiğini, 15 kilometre menzilden internete veri aktarabildiğini anlatan Mercan, bu modülleri ilk olarak kendi sensörlerinde kullandıklarını belirtti. Mercan, düşük enerji harcayan sensörlerin yoğun talep gördüğünü vurgulayarak, "Büyük makineleri olan bir fabrika düşünün. Bu makineler verilerini internete sunamıyorlar. Biz, aslında burada köprü oluyoruz. Özellikle enerji sektörü ve KOBİ ölçeğinde firmalara yardımcı oluyoruz" dedi. Yerli modülün 1 santimetrekare boyutunda olduğuna işaret eden Mercan, "İlk ihracatımız Yeni Zelanda yakınlarındaki Cook Adası'ndaki baz istasyonlarındaki enerji kayıplarını önleyen sistem geliştirerek yaptık. Halen 32 ülkede sistemlerimiz kullanılıyor. Genel anlamda akıllı fabrikalar üzerine odaklanıyoruz. Pandeminin etkisi de düşerse işlerin biraz daha hızlanacağını düşünüyoruz. En azından yüzde 50 büyüme bekliyoruz" diye konuştu.