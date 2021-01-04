Notaların prensesinden başarılarla dolu 2020

YAŞAR Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi Piyano Bölümü öğrencisi Nehir Özzengin, 2020 yılında kazandığı başarılarla ülkemizi gururlandırdı. Müziğe 4.5 yaşında başlayan 15 yaşındaki Nehir Özzengin, 8 yıldır YÜSEM Müzik Akademisi'nde aralıksız sürdürdüğü eğitimlerle ulusal ve uluslararası olmak üzere 12 müzik ödülünü kazandı. Pandemi nedeniyle tüm müzik çalışmalarını çevrim içi eğitimlerle sıkı bir şekilde sürdüren Nehir, bu dönemi de başarılarla tamamladı. En son Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması'nda 1. olan alan Nehir, bunun yanı sıra, Lüksemburg'da düzenlenen Uluslararası Artistes En Herbe Müzik Beste Yarışması'nda, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması ile Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması'nda ve de Türkiye'de düzenlenen 26. Halıcı Ulusal Beste Yarışması'nda da birincilik ödüllerinin sahibi oldu.