Rüzgar bebek ilacını bekliyor

İZMİR'İNBornova ilçesinde yaşayan İbrahim (41) ve Gülistan Çiçek (28) çifti, Rüzgar Samet Çiçek'in dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Ailenin üçüncü çocuğu 6 aylık Rüzgar'ın doğduktan sonra bacaklarını oynatamadığı ve başını kaldıramadığı fark edildi. Tetkiklerin ardından S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz 3 aylıkken, SMA Tip 1 teşhisi konulan Rüzgar bebek, nefes alamadığı için yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Bebeğin solunumunu sağlaması için cihaza bağlandığını söyleyen baba İbrahim Çiçek, "İki aydır hastalığın ilerlemesini durduracak yurt dışındaki ilacın gelmesini bekliyoruz. O ilacı verirsek belki hastalığın ilerlemesi durur. Bu ilacın yapılması lazım" dedi.İzmir Valiliği, Rüzgar bebeğin tedavisiyle ilgili kamuoyunda yer alan kampanyaya izin verilmediği yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı. Valilikten şapılan açıklamada, "Yurt içinde veya yurt dışında tedavi amacıyla yardım kampanyası başlatma talebinde bulunan kişilerin, kuruluşların ve derneklerin tedavi yöntemlerinin bilimsel geçerlilikleri tam anlamıyla değerlendirilmeden kampanya başlatılmasına izin verilmesi hukuk dışı uygulamalara ve hasta mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Rüzgar bebeğin tedavisi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmekte olup, hastalığına yönelik ilaçlar yurt dışından talep edilmiştir" denildi.