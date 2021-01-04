Sındırgı’da eğitim seferberliği sürüyor

BALIKESIR'IN Sındırgı ilçesinde uzak eğitime katılmakta sıkıntı çeken öğrenciler için tablet ve bilgisayar yardımı kampanyası devam ediyor. Sındırgı Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya ile hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi öğrenciler buluşturuluyor. Merkezinden kırsalına kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen öğrencilerin talep ve ihtiyaçları karşılanıyor. Son olarak hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan dört laptop Sındırgı belediye başkan yardımcıları tarafından kırsal Karacalar Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildi.