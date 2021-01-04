Torbalı’da polis, sokak hayvanlarını unutmadı

PANDEMI nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 81 ilde 31 Aralık perşembe akşamı 21.00 ile 4 Ocak (Bugün) pazartesi günü saat 05.00'da sokağa çıkam kısıtlaması uygulandı. İzmir'de Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 80 saat boyunca kesintisiz olarak süren yılbaşı sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı. Torbalı'da onlarca sokak hayvanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından beslendi, ilçenin çeşitli noktalarına mama bırakıldı. Ayrıca farklı sokaklara hayvanlar için mama bırakıldı. Torbalı polisinin bu davranışı hayvan severlerden tam not aldı.