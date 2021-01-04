Üstün zekasıyla hayran bırakıyor

İZMİR'DE yaşayan 12 yaşındaki Muhammed Hakan Nayiş, başarısıyla herkesi şaşırtıyor. 2 yaşında okuma yazma öğrenen Muhammed, 4 yaşındayken anaokuluna başladı. Bakanlığın tanıdığı hak ile birinci sınıfa atlayan zeka küpü Muhammed, ilkokulu ise 8 yaşında bitirdi. Atatürk Lisesi 1. sınıf öğrencisi olan Muhammed, yüksek zeka seviyesi nedeniyle kendisinden 2-3 yaş büyük öğrencilerle eğitim görüyor.160 olan zeka seviyesi nedeniyle lise 1 derslerinin bile kendisine hafif geldiğini söyleyen Muhammed Hakan Nayiş, "3 sene önce 'Çocukların dilinden çocuklar anlar' projem vardı. 7. sınıftayken 4. sınıflara matematik dersleri vermiştim. Bu, İl Milli Eğitim müdürlüğü'nün ve İzmir Valiliği'nin onayıyla olmuştu. Projemi Milli Eğitim Bakanlığı örnek aldı. Öğretmenler için akran öğreticiliği el kitabı hazırlandı. 14 yaşında üniversiteye başlayacağım. Uzay bilimleri, mühendislik, astronomi, mimarlık ve tıp gibi alanlar ilgimi çekiyor. Birkaç dalı birlikte okumak istiyorum. NASA'da çalışmak hayalim" dedi.