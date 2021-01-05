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Altay’da İldiz sorun yapmadı

Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Altay’da İldiz sorun yapmadı
TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 5 galibiyetin ardından deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0 yenilerek liderlik koltuğunu Giresunspor'a kaptıran ve devre arasına 32 puanla 3'üncü sırada giren Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz, camiaya önemli mesajlar verdi. "Kapanışı iyi yapamadık, günümüzde değildik" diyen deneyimli teknik adam, "Bandırmaspor karşısında istediğimiz oyunu sergileyemedik. Bizim oyunumuz değildi. Son anlarda yaptığımız baskıyı başta yapmalıydık. Çok da sorun değil. Bu kadronun neler yapabileceğini biliyoruz. Şu an bu noktada olmamız kötü değil diye düşünüyorum" yorumu yaptı.
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Altay’da İldiz sorun yapmadı
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