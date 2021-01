Altınordu’nun gençlık gururu

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 28 puanla 8'inci sırada tamamlayan Altınordu'da CEO Barış Orhunbilge, Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yüzde 34 olarak belirlediği genç futbolcu oynatma hedefine ulaştıklarına dikkat çekti. Barış Orhunbilge, "Her maç ilk 11'de en az 4 öz kaynak oyuncumuzun görev alması ve her maç gençlerimizin oynama süresinin yüzde 34 olması yönünde iki hedefe odaklanmıştık. Yeni sistem sayesinde bir yandan yarışmacı kimliğimizi korurken, diğer yandan yetiştiricilik anlamında önemli bir devrim yaptık. Bu rakamı geliştirerek ilerleyen sezonlarda yüzde 64'e ulaşacağız. Böylelikle Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) gibi değerli bir kurumda çok iyi eğitim alan gençlerimizin oynama süresi her maç 3'te 2'ler seviyesine yükselecek" dedi. Yaklaşık 2.5 milyon gurbetçi Türk nüfusun yaşadığı Almanya'nın Mesut Özil, Hakan Çalhanoğlu, Nuri Şahin ve Emre Can gibi dünya çapında Türk yıldızlar çıkardığına işaret eden Barış Orhunbilge, "Türkiye'de 15-24 yaş aralığında 15 milyona yakın genç bulunuyor. Neredeyse Almanya'daki toplam gurbetçi sayısının 6 katı ve biz bu nüfustan bir dünya yıldızı çıkaramıyoruz. Artık harekete geçmeliyiz" dedi.