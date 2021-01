Denizlispor moral buldu

DENİZLİSPOR, MAÇ İÇİNDE YAŞADIĞI ŞANSSIZLIKLARA RAĞMEN PES ETMEDİ VE 1 PUANI KAPTIALTAY SADECE MAÇI DEĞİL, LİDERLİĞİ DE KAYBETTİ. DEVRE ARASINDA 1-2 TAKVİYE ŞARTSÜPER Lig'de Göztepe'nin 'bay' geçtiği haftada, Yukatel Denizlispor Sivas deplasmanından altın değerinde 1 puanla dönmeyi başardı. TFF 1. Lig'de haftaya lider giren Altay deplasmanda Bandırmaspor'a yenilip liderlikten de inerken, Akhisarspor da Ümraniyespor yenilgisi ile kazanamama serisine devam etti. Altınordu Balıkesirspor maçından ise gol sesi çıkmadı.'Kadersizin işi, muhallebi yerken kırılır dişi' demişler. Sivas'ta öne geçtiği bir maçta her türlü şansızlığı yaşamasına rağmen kazandıkları 1 puanın değeri çok büyük. Önce tartışmalı bir penaltı ile beraberliğe yakalandılar, devrenin uzatmalarında 2. golü yediler. İlk yarıda Mustafa Yumlu, ikinci yarıda Rodallega sakatlanıp oyundan çıktılar. Yani her türlü şanssızlığı yaşadılar ama maçı bırakmadılar. 2 önemli sakatlığın gelecek haftalara nasıl yansıyacağı belli değil. Aissati ayrıldı, Yalçın Koşukavak'ın hamle gücü azaldı buna rağmen sahada sergiledikleri mücadeleye şapka çıkarmamız gerekiyor.Oyun olarak da pozisyon olarak da Sivasspor'dan daha üstün bir görüntüleri vardı. Özellikle son yarım saatten sonra rakibi baskı altına aldılar. Puan cetvelinin altı kaynamaya başladı. Alınan her puan çok değerli. Defansın ve forvetin 2 önemli oyuncusunun sakatlığına rağmen, ayakta kaldılar. Sagal'ın etkili bindirmelerine eşlik eden olsaydı maçı da kazanabilirlerdi. Öne geçtiği bir maçı berabere bitirip 2 puan kaybettiler belki ama kazandıkları 1 puanın değeri önümüzdeki haftalarda daha iyi anlaşılacaktır. Ancak yaşanan maddi sıkıntıların da aşılması ve takımdan ayrılmaların da önüne geçmeleri lazım, bu çok önemli.Bandırmaspor karşısında maça iyi başlamadılar. Maç pozisyonsuz geçerken Altay zincirleme bir hata sonucu topu kalesinde gördü. Lider takıma yakışmayan bir gol oldu. İkinci yarıda Yücel İldiz peş peşe değişikliklerle oyuna müdahale etti. Son bölümde Altay baskısı vardı ancak risk alıp çok adamla gittiler, geride az adamla yakalanıp 2. golü de yediler. Henüz ilk yarı bitti. Telafisi var. Ben Yücel hocama güveniyorum.Benim için sürpriz bir yenilgi oldu. Ben en azından 1 puanla dönerler diye bekliyordum ama oyunun son bölümü hariç pozisyon üretemediler. Lider girdikleri haftada bu yenilgi ile liderliği de kaybettiler. Devre arasında nokta 1-2 transfer yapmaları lazım.Altınordu zor bir maça çıktı. Sakatlıklar bir yana kovid vakaları ile çok eksik bir kadro ile oynadılar. Yetmezmiş gibi 61. dakikada da 10 kişi kaldılar. Bu şartlar altında kazanılan 1 puanı da değerli buluyorum. Az pozisyonlu bir maç oldu. Üretken değillerdi. Bir ara liderliğe kadar yükselen Altınordu, son maçlardaki puan kayıpları ile ligin ilk yarısını hedeflediği yerde bitiremedi.İzmir'de kazandığı Altay maçından sonra 7 haftadır kazanamayan bir Balıkesirspor var. Rakibin kadro kurmakta zorlanmış, son yarım saati de 1 kişi fazla oynuyorsun ve maçı kazanamıyorsun. 1 puan mı kazandılar, yoksa 2 puan mı kaybettiler, oturup düşünsünler. Aşağılar karıştı, zor bir döneme girdiler.Sezon başında 'bu kadro şampiyonluğa oynar' demiştim, sözümü geri alıyorum. Ligin ilk yarısını düşme hattında bitirdiler. Ümraniye deplasmanında iyi oynayıp beraberliği de yakaladılar. Sow'un kaçırdığı penaltı sonrası 'maçı Akhisar' alır derken hücuma gittikleri bir anda defansta az adamla yakalanıp golü yediler. 2020 iyi bitmedi. Yeni yılda da işleri zor. Sorun sahanın dışında.