İTOB yatırımla büyüyor

TÜRKİYE genelinde marka olma yolunda hedeflerine adım adım yaklaşan İTOB Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, yeni yatırımlarla bölgedeki çalışan sayısını 15 bine, dış ticaret hacmini ise 1.25 milyar dolara çıkarttıklarını ve ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi. Koronavirüs nedeniyle gerek istihdam gerek üretim anlamında düşüş yaşamadıklarını, koronavirüse karşı nasıl hareket edileceğine dair tecrübe edindiklerini, vurguladı. Türkiye'nin ve İzmir'in bütün pazarlara yakın olması sebebiyle lojistik açıdan çok büyük bir avantaja sahip olduğuna işaret eden Acar, "Altyapımızı her geçen gün güçlendirerek örnek bir OSB olma yolunda adımlar atıyoruz. İTOB içerisinde üretim ve kalite kültürü var. Bugün bu kültürün içerisinde yer alıp üretmek isteyen üyelerimizle doluluk oranımız yüzde 95'lere ulaştı. Üretici yüzümüzü dünyaya duyurmak ve Türkiye'de marka OSB olmak tek hedefimiz. 2021 yılından çok daha umutluyuz. Hem ülkemiz hem de İTOB için harika bir yıl olacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.