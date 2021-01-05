Koronavırüs hastası yolculukta yakalandı

MANISA'NIN Kula ilçesinde 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının raporu açıklandı. Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri ile birlikte denetim yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir-Ankara D300 karayolunda seyahat eden araçları durdurarak kontrol yaptı. Denetleme esnasında O.B. idaresindeki 35 MLY 89 plakalı aracı durduran ekipler, şahsın kimlik kontrolünü yaptığı sırada sistemin uyarı vermesi ile şahsın testinin pozitif çıktığını, buna rağmen kendi aracı ile yolculuk yaptığını ve şahsın 31 Aralık- 14 Ocak tarihleri arasında karantinada olması gerektiğini tespit etti. O.B. isimli şahıs, ekiplerin düzenlediği tutanak ile önce Kula Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, kısa bir süre sonra buradaki işlemlerinin ardından Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eşliğinde Manisa Ayşe Hafsa Sultan KYK Yurduna yerleştirildi. Ayrıca O.B. isimli şahsa, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına Aykırı Hareket Etme suçundan cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.Yılbaşı dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kolluk kuvvetlerinin de denetimleri aralıksız devam etti. İlçeye bağlı cadde ve sokaklar ile jandarma bölgesindeki mahallelerde yapılan denetimlerde, 25 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını,3 kişinin de maske takma zorunluluğunu ihlal ettiği tespit edildi. 28 kişiye toplamda 81 bin 450 TL cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tanzim edildiği öğrenildi.