Salihli’de lavanta üretimi artıyor

EGE Bölgesi'nin önemli ovalarına sahip kentlerden Salihli'de, lavanta yetiştiriciliğine ilgi her geçen gün artıyor. Son olarak Durasıllı Mahallesi'nde yaklaşık 70 dönümlük alana, 90 bin adet lavanta fidanı dikildi. İstanbullu iş insanları Tunç Kertmen ve Nazmi Atalay ortaklığında dikilen lavantalar, temmuz ayıyla çiçek açıp mor bahçeye dönüşecek. Sonrasında hasat yapılacak. İlçenin tarım, sanayi ve turizm kenti olduğunu belirten Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, "Lavanta yetiştiriciliğinin Salihli'nin başta ürünlerinden olmasını arzu ediyoruz. Burada yetiştirilecek lavantalar ekonomiye kazandırılacak" dedi. Salihli Ovası'nda yetiştirilen ürün çeşidinin her geçen gün arttığını belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise, "Ovamızda pamuk, üzüm, zeytin, salçalık biber ve salçalık domatesten sonra şimdi lavanta üretilecek. Lavantaların yağından faydalanılacak" diye konuştu.