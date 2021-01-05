Su rezervleri alarm veriyor

DENİZLİ'DE yıl boyunca yağış seviyesinin mevsim normallerinin altında olması, baraj ve göletlerde kuraklık sinyallerini verdi. Yurt genelindeki birçok nokta, önceki yıllara oranla su seviyesi alarm vermeye başladı. Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de baraj ve göletlerde su seviyesi normalin altında kaldı. Su seviyesi önceki dönemlere göre neredeyse yok denilecek seviyelerde düştü. Sulama barajlarındaki su seviyesindeki ciddi azalış, çiftçiyi ise düşündürmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ege bölgesinde Yağışlar, mevsim normaline göre yüzde 55, geçen yıl sonbahar yağışlarına göre ise yüzde 33 azalma meydana geldi. Ege bölgesi son 40 yılın en düşük yağışlı sonbaharı gerçekleşti. Kentin en önemli içme suyu ve sulama barajlarından olan Vali Recep Yazıcıoğlu ve Honaz Akbaş Barajlarındaki su seviyesindeki ciddi düşüş drone ile havadan görüntülendi. Honaz'da üreticilik yapan İrfan Çam, "Honaz Barajı yapıldı yapılalı ilk defa su seviyesinin bu kadar düşük olduğunu gördüm. İlk yapıldığında su seviyesi çok yüksekti ve tarlara su geliyordu. Çiftçiler memnundu ama şu anda çiftçiler sulayamıyor ve kuraklık var" dedi.