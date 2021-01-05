Üzüm bereketi

TÜRKİYE'NİN üzüm ambarı olarak bilinen Manisa'nın Alaşehir ilçesinden, geçen yıl koronavirüs salgınına rağmen, 86 ülkeye toplam 332 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirilirken, ülke ekonomisine 600 milyon dolar döviz girdisi sağlandığı bildirildi. Bu ihracatın 171 bin ton ile en büyük bölümünü Sultaniye üzümünün oluşturdu. En fazla ihracatın yapıldığı ülkeler arasında Rusya birinci sırada yer aldı. İlçede 2020 yılında 332 bin ton tarımsal üründen 171 bin tonu çekirdeksiz Sultani kuru üzüm olarak gerçekleşti. Koronavirüs salgınına rağmen 2019'a göre yüzde 20'lik artış yaşandı. Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, "Üzümü 42 bin ton ile kiraz, 21 bin ton ile nar ihracatı takip etti. Toplamda 600 milyon dolarlık tarım ürünü ihracatı yapıldı. Bunun yaklaşık 300 milyon dolarlık bölümü, Sultaniye yaş üzüm ihracatından elde edildi. Sultaniye üzümün yanı sıra kiraz ve narın da en fazla ihraç edildiği ülke Rusya oldu. Rusya dışında Ukrayna, Polonya, Almanya, Beyaz Rusya, İtalya en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler arasında yer alırken toplamda 86 ülkeye ihracat yapıldı" dedi.