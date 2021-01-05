Yardım izdihamı

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2. Kadriye mahallesinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak çağdışı bir şekilde salgından etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtmak istedi. Erzak yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar dağıtımın yapıldığı kamyonun etrafında izdihama neden oldu. Sokağa çıkma yasağına rağmen kamyon kasasından dağıtılan yardım kolisinden almak isteyen çok sayıda vatandaş koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda vatandaş yaşananlara tepki gösterdi. Çağdışı görüntüye AK Parti cephesinden de tepki geldi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüleri paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Hükümetimiz Covid-19 ile mücadele ederken, toplumumuz fedakarlıkla alışkanlıklarını kenara bırakırken; İzmir Büyükşehir Belediyesi alınan tedbirlere zarar vermeye devam ediyor. Salgın döneminde izdihamsız desteği beceremiyorsanız valilikleri ve sivil toplumu örnek alabilirsiniz" dedi. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Medyatik İzmir Büyükşehir Belediyesi yine yaptı yapacağını. Hizmet edeceğim derken, eline yüzüne bulaştırmakta üstüne olmayan CHP zihniyeti; pandemi sürecini gözetmeksizin ihtiyaçlı ailelere erzak dağıtacağız derken, sokağa çıkma yasağında milleti sokağa döktü. Rezillik" dedi. Yaşananlara bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan geldi. Çankırı twetter hesabından yaptığı açıklamada; "Bir işi de elinize yüzünüze bulaştırmasanız keşke. Bunca tedbir ve kısıtlamaya ket vurmak istercesine 'yardım' adı altında insanların sağlığını ve onurunu hiçe sayamazsınız! Madem yardım yapmak istiyorsunuz, Vefa Sosyal Destek Gruplarını örnek alın ve bu rezilliği tekrarlamayın" ifadelerine yer verdi.Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaparak çağdışı dağıtımdan ötürü İzmirlilerden özür dilemek zorunda kaldı. İzdihamın sadece bir mahallede iletişim kopukluğu ve personelin hazırlıksız yakalanmasından kaynaklandığını öne süren Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada; "Yetkili amirlerin talimatı üzerine bölgede dağıtım durdurulmuş, araçlarımız mahalleden geri çekilmiştir" şeklinde konuştu.