Aliağa Zabıtası güven veriyor

ALIAĞA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2020 yılında kent genelinde huzuru tesis etmek ve halk sağlığını korumak için çalışmalarına aralıksız devam etti. Zabıta müdürlüğü bir yıllık dönemde vatandaşlardan gelen 2 bin 941 ihbar ve şikâyete müdahale etti. Kabahatler Kanunu kapsamında 189, Aliağa Belediyesi Encümeni kararları doğrultusunda ise 78 yasal işlem gerçekleştirdi. Faaliyetlerini çözüm odaklı sürdüren zabıta ekipleri kent genelinde ruhsatlandırma, dilenci ve hurdacı şikâyetleri, kaldırım işgali, yol işgali, gürültü, çevreyi kirletme, yer izni gibi konulara anında müdahale ederek vatandaşların şikâyetlerinin çözüme kavuşturuyor.