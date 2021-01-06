Aydem enerji’den 3.8 milyar liralık yatırım

TÜRKİYE'NİN ilk ve öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji, yenilenebilir enerjiyi odağına aldığı çalışmalarını 2021'de yeni yatırımlarla sürdürecek. Aydem Enerji, faaliyet bölgelerinde alt yapı çalışmalarına, elektrik üretiminde hibrit teknolojilere ve mevcut santrallerini geliştirme projelerine 3.8 milyar liralık yatırım yapacak. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde sadece dağıtım şirketleri kapsamında yapacağı yatırım, 9.6 milyar lira olacak. Şirket yatırımlarına ve önümüzdeki dönem hedeflerine ilişkin görüşlerini paylaşan Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli, "2021 yılı yatırım bütçemizi tüm grubumuz için 3,8 milyar TL olarak belirledik. Bu kapsamda hibrit yatırımlarımız, santrallerimizdeki geliştirme projelerimiz gündemimizde olacak. Gelecek 5 yıl içerisinde de, sadece dağıtım şirketlerimizle, faaliyet bölgemiz olan İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla illerinde planladığımız alt yapı çalışmaları için 9.6 milyar lira yatırım yapacağız. 2021'de 11 bin kişiye sağladığımız istihdamı, 12 bine çıkaracağız" dedi.