Cinayet saniye saniye kamerada

MANİSA Salihli'de elektrikçilik yapan Yılmaz Karaaslan'ın (37) eski kayınpederi Cuma Yıldız'ı (51) bıçaklayarak öldürmesi, eski eşi Emine Burcu Daban'ı (26) yaralamasının görüntüleri ortaya çıktı. SABAH cinayet anını saniye saniye kaydeden güvenlik kamera kayıtlarına ulaştı. Görüntülerde eski eşinin aracın kapısını açtığını gören sanık Karaaslan yanına gidiyor. Bu sırada kızını korumak isteyen Cuma Yıldız, eski damadına tekme atıyor. Eski kayınpederini bıçaklayan Karaaslan daha sonra kahvehanenin içine doğru kaçan eski eşini öldürmek için peşinden gidiyor. Yaralan Yıldız ile elinde kürek bulunan bir vatandaş da Karaaslan'ın peşinden giderek onu engellemeye çalışırken görülüyor. Öte yandan tutuklanan Karaaslan, "Çocuklarımı göremiyordum" deyince haksız tahrik uygulanarak eski kayınpederini öldürmekten 15 yıl, eşini yaraladığı için de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, kararı bozdu. Yeniden görülen davada, Karaaslan kasten öldürmekten müebbet ve 14 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.