Gaziemir’de denetim komisyonu çatlağı

YENI yılın ilk meclis toplantısında Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya meclis üyelerinden darbe gibi uyarı geldi. Belediyenin bir yıllık iş ve işlemlerini denetleyecek olan denetim komisyonu üyelerinin seçim sırasında CHP'li meclis üyeleri grup kararına uymadı. CHP Grup Başkan Vekilinin oylama için sunduğu aday listesi yerine bireysel aday olan 4 CHP'li üye, AK Partililerin de oyunu alarak Denetim Komisyonu'na seçildi. AK Parti Grubu adına da komisyona Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca girdi. Şok yaşayan Başkan Arda, "CHP'li arkadaşlarımız AK Partili üyelerin oylarıyla seçildi. Hayırlı olsun" dedi. Seçimi değerlendiren Atmaca, "Başkan Arda yaptığı yanlışların bedelini ödemektedir. Fakat bunun bile anlayacak farkındalığa sahip değildir. Başkan Arda'nın bu kadar feveran etmesinin sebebi nedir? Meclisin abdestinden şüphesi mi var? Kendi yaptığı işlere mi güvenmiyor? Yoksa kendi partisine mensup CHP'li meclis üyelerine mi güvenmiyor? Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak" dedi.