“Menemen halkına ihanet ediyorlar”

MENEMEN Belediye Başkan Vekilini belirleyecek kura çekimi gündemiyle gerçekleştirilecek Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı, CHP ve İYİ Parti'li üyeler katılmayınca yapılamadı. Meclisi yöneten Nursel Katipoğlu, AK Parti ve MHP'li üyelerin tepkilerine karşın toplantının 7 Ocak'a bırakıldığını bildirdi. AK Parti ve MHP'li çok sayıda partili de belediye binası önünde toplantının sonucunu beklerken iptal edildiğini öğrenince duruma tepki gösterdi. AK Parti Menemen Belediye Başkan Vekili Adayı Aydın Pehlivan, "Menemen halkının çok acil hizmete ihtiyacı var. İşçilerimiz belediyeden para alamıyorlar. Tamamlanması beklenen bir sürü yatırım söz konusu. Menemen halkının yatırım almasını engelleyen CHP ve İYİ Partili meclis üyelerini bu anlamda ivedi karar almamakla Menemen halkına ihanet ettiklerini düşünmekteyiz" dedi.