Şifa kaynağı zeytin sütü ilgi görüyor

BALIKESIR'DE kendi bahçesinde tamamen organik olarak yetiştirilen zeytinleri hasat eden Erdinç Tügen, Ayvalık'ın Mutlu köyünde kurduğu butik otelin bahçesinde yaptığı tesis ile zeytin sütü üretiyor. Yaklaşık yüz yıllık taş değirmen ve baskı makinesiyle elde edilen zeytin yağı, zeytin sütü olarak isimlendiriliyor. Tügen, "Zeytin tanesini avcunuzda sıktığınızda ilk damlalar beyaz olur. Beyaz olarak damladığı için zeytin sütü denir. Biz o ilk damlanın yağını almayı başarıyoruz. Ana sütü gibi çok değerli, mineralli ve şifalı. Zeytin ağacının üzerinde olan ilk hasat zeytin tanemizi topluyor, yıkıyor ve granit değirmenimize atıyoruz. Değirmen granit taşlar içerisinde bu zeytin tanesi zeytin çekirdeği ile beraber hamur haline geliyor. Bu ilk aldığımız hamurun birikmiş olan yağına zeytin sütü diyoruz. Tamamen doğal oluyor" diye konuştu.