Üzüm bağları filizlendi

TÜRKIYE genelinde kış mevsimi yaşanırken, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde havaların sıcak gitmesiyle üzüm asmaları filizlendi. Asmalarda sarmalık yapraklar olgunlaştı. Üzüm üreticileri, durumun normal olmadığını belirterek 'bu üzüm alınmaz' dedi. Alaşehir'de asmaların tomurcuklanıp filizlenmesi üzerine budama yaptığını söyleyen çiftçi Mehmet Kuzu, "Normalde, asmaların en az 3 ay uyuması ve dinlenmesi gerekir. 31 yıl önce böyle bir kuraklık olmuştu. O zaman da bağlar uyumamıştı. O sezon üzüm az olmuştu. Bu yıl asmalardaki filizler 15 santimetreyi buldu" dedi. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, "Bağlarda erken açmalarla karşılaşacağız. Bu durum önümüzdeki yıllarda verimi olumsuz yönde etkileyecektir" dedi.