Yine yağmur yine su baskını

İzmir için yapılan gök gürültü ve sağanak yağış uyarısının ardından, kent genelinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İzmir genelinde geçtiğimiz gece saat 01.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, kısa sürede yaşamı etkiledi. Birçok ilçede su baskınları yaşanırken, vatandaşlar suları tahliye etmek için büyük mücadele verdi. Gök gürültülü ve yıldırım eşliğinde yağan sağanak yağış, trafikte bulunan sürücülere de zor anlar yaşattı. Etkili yağış ana yol ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Alt geçitlerde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar buralardan geçmekte güçlük çekti. Bazı mahallelerde yaşanan su baskınları ihbarları üzerine itfaiye ekipleri, sevk edilerek pompa aracılığı ile ev ve otoparklarda suları tahliye çalışması başlattı.Karşıyaka ilçesinde oturduğu binanın otoparkını su basan Hakan Tuza, "İZSU'nun bu sokaktaki kanalizasyonu yapmaması dolayısıyla mahalleyi su bastı. Arabalarımız her şey su altında. Bununla alakalı Büyükşehir Belediyesine gerekli başvuruları yapmamıza rağmen, bize gelip yardımcı olmuyorlar. İkinci katlara balkonlara kadar su çıktı. Her yağmurda bu rezilliği çekiyoruz. İZSU gelip bu yolu yapması gerekiyor. Buraya kanal açılması gerekiyor" diye konuştu. Evinin bir kısmını su basan Serdar Kara da kendi imkanlarıyla evine dolan yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştığını söyledi. Daha önce de evini su bastığını ifade eden Kara, "Motoru çalıştırdım. Ancak hala suyu boşaltamadım. Karşı komşumda henüz boşaltamadı. Oraya da su girdi. İtfaiye ekipleri geldi. İtfaiye daha önceki çağrımızda gelemedi çünkü her yerde çok yoğun su baskını vardı. Yetişemedi. İtfaiye de haklı bizde haklıyız." dedi.