Alkolsüz sürücü cezayı iptal ettirdi

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde 18 Haziran 2019 tarihinde polis kontrol noktasında durdurulan Ahmet Buğra Tokmakoğlu'nun (30), ehliyetine 0.74 promil alkollü olduğu gerekçesiyle 6 ay süreyle el konuldu. Bin 2 lira ceza kesilen Tokmakoğlu'nun ehliyetine de 20 ceza puanı yazıldı. Alkollü olmadığını söylemesine rağmen polisleri inandıramadığını belirten Tokmakoğlu, kendi imkanları ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidip, saat 05.55'te yaptırdığı kan testinde alkollü olmadığını belgeledi. Haksızlığa uğradığını belirten Tokmakoğlu, 2 Temmuz 2019 tarihinde, Torbalı Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurup, kesilen ceza ve ehliyetine el koyulmasına itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği, geçen 8 Aralık'ta kararını verip, cezayı kaldırdı. Tokmakoğlu'na yazılan 20 puanlık ceza da geri alındı.Ehiyetine el koyulduğu süreçte 6 ay boyunca işe gidip gelirken toplu taşıma kullanmak zorunda kaldığını ve mağdur olduğunu belirten Tokmakoğlu, ödediği bin 2 liralık cezanın da geri ödenmesini talep ederek, maddi manevi tazminat davası açacağını söyledi. Tokmakoğlu'nun avukatı Merve Boz ise, "Malesef alkolmetre kalibrasyon hatası nedeniyle bu tip haksız cezalar veriliyor. Cezanın verildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içerisinde ilgili Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmaları gerekiyor" diye konuştu.