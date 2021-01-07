Arkadaşlarının ihbarı kurtardı

İZMİR'DE avukatlık yapan eski çocuk doktoru Rayhan Bozobalı (53), 20 Kasım günü ağrı ve halsizlik şikayeti nedeniyle işyerinden erken ayrılarak evine gitti. Şikayetlerin şiddetlenmesi üzerine baygınlık geçiren Bozobalı, tam 3 gün boyunca adeta komaya girdi. Bu süre zarfında hiçbir şey hatırlamayan Bozobalı'ya ulaşamayan iş arkadaşları ise durumu site yöneticisine haber verdi. Bozobalı, site yöneticisi ve güvenliğin kendisini bulması sonucu kendine geldi. Virüsü atlattığını belirten Rayhan Bozobalı, "Site içerisinde oturduğum için anahtarı genelde kapının üstünde bırakırım. İş arkadaşlarım bana ulaşamayınca oturduğum sitenin yöneticisini aramış. 'Anahtar kapının üzerindeyse içeri girip bakar mısınız? Gerekirse çilingir çağıralım' demişler. Yönetici ve güvenlik içeri girdiklerinde beni yatakta bulmuş. Öldüğümü düşünmüşler. Beni uyandırdılar. O saatten sonra ağrılarım hafifledi ve bir süre sonra da koronayı atlattım. Bu hastalığı geçirmiş olmama rağmen mutlaka aşı yaptıracağım" ifadelerini kullandı.