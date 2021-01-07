Denizli en çok organ bağışı yapan iller arasında 6. il oldu

DENİZLİ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan 'Her Bağış Yeni Bir Hayat' projesi kapsamında 2020 yılında bin 393 kişi organ bağışında bulundu. Bu rakamla Denizli, Türkiye'de en çok bağış yapılan 6. il oldu. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, "Organ nakli, tedavisi sadece nakil ile mümkün olan organları hasar görmüş hastalarda büyük umut ışığı olmaktadır. Denizli'de organ bağış sayısının az olmasından yola çıkarak başlattığımız proje ile organ bekleyen hastalara umut olmak istedik. Denizlili vatandaşlarımız da başlattığımız projeye kayıtsız kalmayarak Denizli'yi 2019 yılında Türkiye'de en çok bağış yapılan il konumuna getirmişti. 2020 yılında pandeminin de etkisiyle bağış sayıları ister istemez düştü. Bin 393 vatandaşımız organ bağışında bulunarak İzmir, İstanbul, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli'den sonra en çok bağış yapılan 6. il olduk. Bağışta bulunmayan tüm vatandaşlarımızı da organ bağışında bulunarak umut ışığı olmaya davet ediyorum" dedi.