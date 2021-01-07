Depremzede esnafa Metro’dan destek

METRO Türkiye'nin pandemiden etkilenen yeme içme sektöründeki küçük işletmeleri desteklemek için geçtiğimiz nisan ayında başlattığı 'Küçük İşletmem İçin' hareketi devam ediyor. Bugüne kadar bin 500 işletmeye katkı sağlayan proje bu kez İzmirli deqremzede esnaf a destek oluyor. 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen küçük işletmelere destek için harekete geçen Metro Türkiye, işletmelerin içinde bulundukları zor durum ile ilgili farkındalık yaratmayı ve faaliyetlerine katkı sunmayı amaçlıyor. Hareket kapsamında Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından tespit edilen 170 işletmeye işletme başına 2 bin lira olmak üzere toplam 340 bin liralık destek sağlandı.Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng, "Metro Türkiye olarak küçük işletmelerin her zaman yanındayız. B.u dönemde başlattığımız #kücükisletmemicin hareketine, bu kez İzmir'deki depremden zarar gören küçük işletmelere destek olmak için devam ediyoruz. İzmir depreminde zarar gören küçük işletmeleri desteklemek, onlara yanlarında olduğumuzu göstermek, yaralarımızı birlikte sarabilmek için yine bir arada olmayı, bu işletmelerin yaşadığı zor durum ile ilgili sektörde bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. 2 bin lira değerindeki hediye çeki ile paket servis yapan işletmelere can suyu olmayı amaçlıyoruz" dedi.