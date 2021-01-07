Göz göz eriyor

Süper Lig'in 17'nci haftasında Göztepe deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. 19 puanda kalan İzmir ekibi en son lider Alanyaspor'u devirmişti. Maçın tek golü 27. dakikada geldi. Djaniny sol kanattan aldığı topla ceza saha içerisine girdikten sonra pasını aktardı ancak savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak direğe çarpıp Ekuban'ın önünde kaldı. Onun vuruşunda top ağlarla buluştu:Maç 90+1'inci dakikasında sağ kanattan Soner'in ortasında ceza sahası içerisinde Ideye'nin gelişine kafayla kaleye gönderdiği topu Uğurcan son anda kornere çeldi. Karşılaşma 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü sahasında, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Antalyaspor' ağırlayacak.