İzmir’de 6.8’lik deprem üreten faylar tetiklendi

İZMİR'İNSeferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yankıları sürüyor. 117 kişinin ölümüne neden olan, 17 binanın çöktüğü ve binin üzerinde binanın hasar aldığı depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir açıklarında meydana gelen ve 117 kişinin ölümüne neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin bölgedeki diğer fayları tetiklediğini söyledi.Samos'un batısında bulunan ve 6.8 büyüklüğünde depremler üretme potansiyeline sahip olan fayın da tetiklendiğini kaydeden Sözbilir, İzmir'de kentsel dönüşüme ağırlık verilmesi çağrısında bulundu. sözbilir, "Samos'un batısındaki faylar, 6.8 büyüklüğünde depremler üretme potansiyeline sahip. Bu faylar, 1900 öncesi dönemlerde bu tür depremleri üretmiş. Gelecekte de bu tür depremleri, üretme potansiyelleri var" dedi. Bundan sonrası için de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu, İzmir ölçeğinde özellikle Bayraklı, Alsancak, Bostanlı, Karşıyaka, İnciraltı, Güzelbahçe ve Ürkmez gibi bölgelerde kentsel dönüşüme ağırlık verilmesi anlamına geliyor" diye konuştu.