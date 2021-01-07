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Karnabaharın fiyatı düştü

Giriş Tarihi: 7.1.2021 ABONE OL
Karnabaharın fiyatı düştü
KIŞLIK sebze üretiminin önde gelen merkezlerinden olan İzmir'in Torbalı ilçesinde karnabahar hasadı devam ediyor. Ovalarda ekilen karnabaharda hasat mesaisi erkenden başlıyor. Sis, yağmur ve çamura rağmen mesai hız kesmeden devam ediyor. Dekarda yaklaşık 2 ton ürünün alındığı karnabaharda bu sene rekolte ve kalite üreticiyi mutlu ediyor. Karnabaharda sezonun iklimsel koşullar nedeniyle gecikmesi ve pazara yeteri kadar ürün girmemesi nedeniyle 10 liraya kadar yükselen kilogram fiyatı, tarlalardan toplanan ürünlerin semt pazarı ve market raflarına gönderilmesiyle düşmeye başladı. TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarında fiyatı en hızlı artan ürün olan karnabaharın hasatla birlikte fiyatı en uygun sebzeler arasına girmesi bekleniyor.
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Karnabaharın fiyatı düştü
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