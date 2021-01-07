Lebip Timor: Akıntıya kürek

SON 4 maçını kazanamamış Göztepe, Trabzon'da çıkış arıyordu. Oyuna ev sahibi ekip önde baskı ile başladı. Göztepe bu baskıdan çıkmakta zorlanıyor topu da oyunu da rakibine bırakıyordu. Kazandığı toplarda da dikine oynamaları gerekirken devamlı yan pas yapmaları rakip defansın yerleşmesine neden olunca pozisyon da üretemiyorlardı. Trabzonspor, 27. dakikada Ekuban ile golü atmış oyunu da rölantiye almıştı. Devreye yenik giden Göztepe'nın Napoleoni'nin isabetsiz şutu dışında etkili atağı da yoktu tek korneri de. İkinci yarı da Trabzonspor baskısı ile başladı. Direkten dönen bir topu, İrfan Can'ın peş peşe kurtarışları da Göztepe'yi uyandırmadı. Hem baskı yiyorlar hem de rakip kaleye gitmekte zorlanıyorlardı. İlk korneri 58. dakikada, ilk isabetli şutu da 67. dakikada attılar, oyunda hep figüran kaldılar. Maçın sonlarına doğru biraz önde oynamaya başladılar ama, Trabzonspor," serisine bir yenisini ekleyip 3 puanı da kapmıştı. Göztepe adına maçın en iyisi tartışmasız kaleci İrfan Can idi. Diğerleri, Karadeniz'dehepsi o kadar. 5 maçtır aradığımız takıma ulaşılamıyor.