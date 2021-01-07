Manisa’nın verileri göz kamaştırıyor

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kurum ziyaretleri kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. 2021 yılında 2020 yılının istatistiklerinin alınmaya başladığını ifade eden Vali Karadeniz, nüfus, ekonomik ve sosyal alanlarda alınan verilerin Manisa açısından yol gösterici ve çok önemli olduğunu ifade etti. Bir önceki yıl verilerinde Manisa'nın tarımda 2'nci, sanayide 6'ncı olduğunu hatırlatan Vali Karadeniz, TÜİK Bölge Müdürü Dr. Tahir Baysak'ın Manisa'nın tarımda 1'inci sıraya yaklaşmış olduğunu ve verilerin açıklanması ile Konya'nın önüne geçilme durumunun yüksek olduğu bilgisini vermesinin de memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Resmi nitelikli tüm verilerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlandığını ifade eden Bölge Müdürü Baysak, pandemi süreci ile çalışma metodunda değişikliğe gidilerek Alo 124 hattının kurulduğunu, metodolojisi uygun olan çalışmaları telefon üzerinden, bazı çalışmaları da hem alan ziyareti hem de telefonla hibrit bir yöntem ile gerçekleştirdiklerini ifade ederek bunun hem zaman hem de tasarruf açısından kamu faydası sağladığını söyledi. Baysak, alandan çekilemeyecek çalışmalar konusunda da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı tüm zamanlarda saha çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini ifade etti. TÜİK ziyaretinde ayrıca Bölge Müdürü Dr. Tahir Baysak'tan kurumun yapısı, görev alanları, Manisa ve diğer bölge illeri ile ilgili bilgi alan Vali Yaşar Karadeniz, Bölge Müdürü Baysak ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.