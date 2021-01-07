Muğla itfaiyesi güven veriyor

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2020 yılında güven verdi. Ekipler kentin 13 ilçesindeki 264 ev, 68 iş yeri, 167 araç, 54 depo, 137 orman, 2098 ot-çöp-anız, 11 gemi-tekne yangını, 164 diğer yangınlar, 293 trafik kazası, kurtarma olayı, 467 hayvan kurtarma ve 49 su baskını olmak üzere toplam 3772 olaya müdahale eti. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 139 kırsal ve orman mahallesine dağıttığı 3 tonluk ilk müdahale tankeri 11 yangına itfaiye araçları gelinceye kadar ilk müdahalede bulunarak yangının büyümesini engelledi ve 40 yangında da aktif olarak kullanılarak itfaiye araçlarına destek sağladı. 2020 yılında eğitimlerine devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 172 kurumda 36 bin 537 kişiye yangın eğitimleri verdi. Büyükşehir İtfaiyesi İzmir depreminde aktif rol aldı.