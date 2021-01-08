Anne sevgisiyle engelleri aşıyor

Denizli'de liseyi okul birinciliğiyle bitiren ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümünde eğitimine devam eden görme engelli Sema Gündoğdu, en büyük desteği annesinden alıyor. Afyonkarahisarlı Fatma ve İsmail Gündoğdu çiftinin göz rahatsızlığıyla doğan kızı Sema, ilkokul ikinci sınıfta görme yetisini tamamen yitirdi. Aile, tek çocuklarının eğitim hayatını devam ettirmesi için Denizli'nin Merkezefendi ilçesine taşındı. Hayata küsmeyen Sema, eğitim hayatını azimle sürdürdü. Denizli'de görme engelliler okulunda okuyan ve daha sonra Nalan Kaynak Anadolu Lisesine girmeyi başaran Gündoğdu, görme yetisine sahip arkadaşlarının arasında birincilikle mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümünü kazanan Gündoğdu, eğitimini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, uzaktan eğitimle sürdürüyor. Genç kızın en büyük destekçisi, tüm eğitim hayatı boyunca olduğu gibi kendisine kitaplar okuyan, birlikte ders çalıştıkları annesi Fatma Gündoğdu.Anne Fatma Gündoğdu, imkansızlıklar nedeniyle sadece ilkokul eğitimi görebildiğini belirtti. Kızının başarılarıyla gurur duyduğunu dile getiren Gündoğdu, şöyle devam etti: "Kızımla beraber okula başladık. Üniversiteli olduk ama şimdilik gidemiyoruz. İnşallah bu süreç geçtikten sonra üniversite hayatıyla buluşacağız. Okul hayatımız sürecinde kızımın gören gözleri oldum. Ona ders kitaplarını okudum. Üniversiteye hazırlık sürecinde kızımın canlı kitabı oldum. Test çözdük, üzüldük, ağladık ama şimdi üniversiteli olduğumuz için çok mutluyuz." Sema Gündoğdu, anne ve babasının, okuması için çok büyük özveri gösterdiklerini belirterek böyle bir aileye sahip olduğu için kendisini şanslı hissettiğini dile getirdi. En büyük desteği her zaman annesinden gördüğünü anlatan Gündoğdu, "Annemin başarımda etkisi çok büyük. O bana binlerce soru okudu üniversite sınavı sürecinde." ifadelerini kullandı. Gündoğdu, görme engelli öğrencilerin materyallere erişmede sıkıntılar yaşadığını, kendisinin Türk Telekom'un "Telefon Kütüphanesi" ve "Kitaplara Ses" uygulamalarından çok yararlandığını söyledi.