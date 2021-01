Bergama’da TOKİ konutları yükseliyor

BERGAMA Belediye Başkanı Hakan Koştu, Cumhur İttifakı AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin ve Belediye Meclis Üyeleri Memduh Çoban, Mehmet Sarıkaya ile birlikte TOKİ Bergama konutları inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Yıllardır Bergama'da özlemi çekilen TOKİ Konutları için 31 Mart Seçimleri'nde vaatte bulunan Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun bu vaadi Haziran 2019'da başlayan ve süratle devam eden inşaatla gerçeğe dönüşüyor. İlçenin en gözde mevkiinde 274 adet konut, 1 adet cami ile alt yapı ve çevre düzenlemesinin bir an önce tamamlanması için çalışmaları yakından takip ettiklerine dikkat çeken Başkan Koştu, "Konutlarımız tünel kalıp sistemi ile yapılıyor. Her gün 6 adet dairenin betonarmesi atılıyor. Bir an önce konutlarımızın inşaatını tamamlayıp, hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Sözümüzü yerine getiriyoruz. Konutlar ilçemizin gelişim yönü içerisinde bulunan Zafer Mahallesi'nde hem de kentimizin en gözde yerleri arasında bulunan Berksoy Otel'in kuzeyinde inşa ediliyor. Şimdiden hak sahibi hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.