Denizlispor’da kazan kaynıyor

Futbolda bu sezon devre arası verilmeyecek Süper Lig haricindeki liglerde ilk yarılar tamamlanırken 6 Ege ekibi düşme korkusu yaşıyor. Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Yukatel Denizlispor, 16 maçta 13 puan toplayabildi. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak göreve geldikten sonra yaptığı çıkış saman alevi gibi sönen Denizli, son 3 maçta evinde MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor'a yenilip, Demir Grup Sivasspor deplasmanında son anda 1 puan alabildi. Yeşilsiyahlı ekip, sezon sonunda 4 takımın veda edeceği 21 takımlı ligde kurtuluş hattının 6 puan gerisinde 19'uncu sırada yer alıyor. Ege'yi 7 yıl boyunca Süper Lig'de temsil ederken henüz 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Kupası'na katılan Akhisarspor, 2 yılda çöktü. Süper Lig'e 2019'da veda ettikten sonra geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Play-Off oynayan Akhisarspor, bu sezon transfer yasağı ve yaşadığı mali sıkıntılarla 16 as futbolcusunu kaybedip yerlerini altyapıdan takviye edebildi. Bir dönem Süper Lig'de liderliğe kadar yükselen,SÜPER Lig'de evinde Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor'da alınan mağlubiyet camiada gerginliğe neden oldu. Mali krizin boy gösterdiği yeşil-siyahlı ekipte maç öncesi 5 futbolcunun alacaklarını gerekçe gösterip kulübe ihtarname çektiği öğrenilirken, Başkan Ali Çetin de önemli mesajlar gönderdi. Orta saha oyuncusu Aissati'nin alacaklarını gerekçe göstererek daha önce takımdan ayrılmasının ardından Mathieu Dossevi, Fabiano Leismann, Tiago Lopes, Neven Subotic ve Costel Pantilimon da kulübü FIFA'ya şikayet etti.ilgi alan Akhisarspor, topladığı 13 puanla düşme hattında yer alıyor. Aynı ligde istikrarsız sonuçlar alan 16 puandaki Menemenspor da devre arasına korkulu rüya görerek girdi. Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 14 puanlı Kızılcabölükspor ve 15 maçta tek galibiyetle yetinen Manisapor, ilk yarıyı düşme hattında tamamladı. Ligde 4'üncü Grup'ta 14 maçta 1 kez kazanabilen 2 maçı eksik Muğlaspor, 8 puanla düşme barajında bulunuyor.