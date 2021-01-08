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’ı 12 iş gününde bitti

Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
Karşıyaka Token’ı 12 iş gününde bitti
KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün taraftarlar için ilk arzını Dünya Karşıyakalılar Gününde (19.12) yaptığı Karşıyaka Token'ı büyük ilgi gördü. Blokchain dünyasında bir ilk olma özelliği taşıyan Karşıyaka Token'ı 12 iş gününde 3 milyon lira değerinde satıldı. Karşıyaka token aynı zamanda bu özelliği ile alışverişlerde kullanılan dünyadaki ilk taraftar token projesi özelliğini aldı. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Proje esnasında Karşıyaka taraftarı sadece Karşıyaka Token ile taraftar ürünlerini alabilecek ve ayrıca antrenman izleme, sporcular ile tanışma gibi bazı özel etkinliklere katılma şansı olacak" diye konuştu.
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Karşıyaka Token’ı 12 iş gününde bitti
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