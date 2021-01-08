Recep Niyaz isyan etti

DENİZLİSPORLU futbolcu Recep Niyaz, kulüpte yaşanan saha dışı olaylarına dikkati çekti. Recep Niyaz, "Bazı sorunlarımız var. Gözle görülen bir problemimiz var. Futbolcular bu kadar emek verirken artık saha dışındaki sorunların çözülmesi gerekiyor. Ben burada futbola başladım, burada büyüdüm. Burada ne olup bittiğini çok iyi bilenlerdenim. Çok samimi söylüyorum, bazı problemler çözülmezse her şey için çok geç olacak. 10 yıl sonra Süper Lig'e çıkıldıysa insanlar bunun değerini bilsin. Artık büyüklerimiz sahip çıksınlar bize. Süper Lig'den düşersek sonu alınamayacak felaketlere sürüklenebiliriz" diye konuştu. Ligde kurtuluş hattının 6 puan gerisinde yer alan Denizlispor'da Kayserispor maçının ardından karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ise kadro derinliğinin oldukça yetersiz olduğunu ve transfere ihtiyaç duyduklarını söyledi.