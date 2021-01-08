Tekerleklı sandalyede telefon hırsızlığı

İZMİR'in Karabağlar ve Bornova ilçelerinde, tekerlekli sandalyeli kadın ve beraberindeki erkek, yanlarına aldıkları çocuk ile girdikleri 3 dükkandan 3 cep telefonu çaldı. Hırsızlık olayları, dükkanlara ait güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Tekerlekli sandalyedeki kadının engelli olmadığı belirlendi. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, telefonu çalınan Emine Aktürk, "Dinlenmek için arkadaşımın dükkanına gelmiştim. Telefonumu tezgahın üzerine koydum. Bu sırada kadın şüpheli kıyafet denerken, erkek şüpheli beni lafa tutuyordu. Elini uzattığını gördüm, 'Herhalde yanlışlıkla telefonumu aldın' dedim. Bunun üzerine 'Sen beni hırsızlıkla suçlamaya utanmıyor musun' karşılığını verdi. Telefonu anında çaldırdık ama kapalıydı. Aldığını fark ettim ama hiçbir şey yapamadım. Polise şikayetçi oldum. Telefonu alalı 10 gün olmamıştı. Bu ayın 18'inde ilk taksitini ödeyecektim. Yanlarındaki çocuğa çok üzülüyorum. Bir tek benim değil, birçok kişinin canını yakmışlar. Umarım en kısa sürede bulunur" dedi.