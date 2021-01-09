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Altınordu’nun Mustafa ısrarı

Giriş Tarihi: 9.1.2021 ABONE OL
Altınordu’nun Mustafa ısrarı
TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu, sezon başında talip olduğu Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı yeniden gündemine aldı. Malatya ekibinde genellikle yedek soyunan ve Süper Lig'de şimdiye kadar 5 müsabakada toplam 71 dakikada görev alan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu transfer etmek için kırmızı-lacivertliler tekrar nabız yoklamaya başladı. Mustafa ile Süper Lig'den Göztepe ve 1.Lig'den Yılport Samsunspor'un da ilgilendiği iddia edilirken, oyuncu konusunda son kararı Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun vereceği belirtildi. Altınordu, ara transfer döneminde 3 takviye yapmayı planlıyor.
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Altınordu’nun Mustafa ısrarı
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